Netflix compra Animal Logic

Nuova acquisizione per Netflix: il gigante dello streaming ha infatti annunciato di aver avviato le pratiche per l’acquisto di Animal Logic, studio d’animazione e di effetti visivi australiano.

L’anno scorso Reed Hastings aveva rivelato di voler sviluppare una divisione animazione in grado di competere con la Disney sul fronte dei film per tutta la famiglia, e nonostante gli intoppi degli ultimi mesi nella divisione kids & family, sembra che la direzione continui a essere quella, con la recente uscita de Il mostro dei mari.

Animal Logic è nota per aver lavorato a film come Happy Feet, Il regno di Ga’Hoole – La leggenda dei guardiani, The Lego Movie e Peter Rabbit. Nell’arco di trent’anni ha ampliato i propri orizzonti aprendo un secondo studio a Vancouver, Canada. “Animal Logic è un grande studio d’animazione proprietario di tecnologia innovativa che rafforzerà le nostre attività esistenti e incrementerà la nostra capacità a lungo termine sul fronte dell’animazione, permettendoci di intrattenere meglio gli abbonati di tutto il mondo,” ha commentato Amy Reinhard di Netflix.

L’acquisizione, che è in corso di approvazione dall’antitrust e verrà formalizzata quest’anno, prevede che Animal Logic continui a operare con il suo brand: “Dopo 30 anni, questo è il perfetto nuovo capitolo per noi,” ha commentato Zareh Nalbandian, CEO dell’azienda. “I nostri valori e aspirazioni non potrebbero essere più allineati con Netflix, lavorando con diversi creatori di contenuti, producendo storie innovative e coinvolgenti per il pubblico di tutto il mondo”.

Fonte: Netflix