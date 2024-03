In occasione della conferenza Morgan Stanley Tech, Media & Telecom il direttore finanziario di Netflix Spencer Neumann ha menzionato Scott Stuber, che di recente ha lasciato la presidenza della divisione film di Netflix riponendola nelle mani di Dan Lin.

I dirigenti “sono molto positivi sulla divisione film“, ha spiegato Neumann. “Abbiamo fatto grandissimi passi, e molto del merito è di Scott, per quello che ha costruito negli ultimi anni, non sono per la qualità ma anche per i talenti di cui si è circondato“.

La realizzazione di film originali è stata “un bel successo per noi. Il ritorno degli investimenti è analogo a quello delle nostre altre categorie di contenuti. È un elemento molto importante dell’intrattenimento che diamo ai nostri membri“.

Quando all’arrivo di Lin alla presidenza ha aggiunto:

Siamo emozionati di affrontare il prossimo capitolo. Come facciamo sempre, proviamo sempre a migliorarci e partiremo da lì. Sono emozionato per l’apporto di Dan, perché non segnerà un cambio di strategia. Ci evolveremo e continueremo a migliorare, con Dan che condividerà con noi la sua strepitosa esperienza. E un altro punto di vista.

Cosa ne pensate? Lasciate un commento e seguiteci su TikTok!

Fonte

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate