A gennaio è arrivata, come un fulmine a ciel sereno, la notizia che Scott Stuber avrebbe lasciato la presidenza della divisione film di Netflix.

Oggi apprendiamo che al suo posto ci sarà Dan Lin, un nome che già circolava come potenziale candidato assieme a Sean Bailey (Disney) e a Stacey Snider (ex capo della Universal).

Lin è meglio noto come produttore del franchise di Lego, dell’adattamento di It di Stephen King firmato da Andy Muschietti e del remake di Aladdin della Disney attraverso la sua casa di produzione Rideback. Tra le passate collaborazione con Netflix c’è la serie live-action di Avatar: La leggenda di Aang, da poco arrivata in streaming.

Lin entrerà in carica a partire dal 1 aprile e dovrà rispondere a Bela Bajaria, capo dei contenuti di Netflix.

Nel 2022 Dan Lin era in lizza per diventare il nuovo capo dei DC Studios, ma aveva poi deciso di rimanere alla guida della sua casa di produzione. Con il nuovo accordo con Netflix, lascerà però le redini ai nuovi amministratori delegati Jonathan Eirich e Michael LoFaso.

“È sempre stato il mio sogno alla Rideback realizzare film per tutto il mondo e con temi universali, perciò non c’è posto migliore per farlo della compagnia con il pubblico mondiale più ampio in assoluto. È un’opportunità incredibile che non potevo rifiutare” ha commentato.

