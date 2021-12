Il “film di Natale” di Netflix ha fatto il botto: Don’t Look Up ha infatti conquistato la vetta della classifica globale sulla piattaforma con 111 milioni di ore visualizzate nella settimana, nonostante sia uscito il 24 dicembre, cioè venerdì. Il film stacca nettamente, che scende al secondo posto con 26.6 milioni di ore. Nella top-10 continua ad andare molto bene(il secondo episodio della saga non è su Netflix), oltre ai vari titoli natalizi.

Passando alla classifica dei film non in inglese, Vicky and her Mystery si piazza al primo posto con 8.1 milioni di ore visualizzate, mentre È stata la mano di Dio si trova ancora nella top-10 globale al settimo posto.

Per quanto riguarda la Top-10 italiana, Don’t Look Up domina la classifica, seguito subito sotto da È stata la mano di Dio e Spider-Man: Homecoming.

Ecco le classifiche, come sempre vi ricordiamo che si tratta di ore di visione (qui tutti i dettagli sulla metodologia) registrate tra il lunedì e la domenica, che le cifre non evidenziano il numero di persone che ha visto i titoli (anzi, semmai valorizzano chi ha visto un titolo ripetutamente) e che ovviamente Netflix non cita i propri insuccessi ma solo i successi. Tra l’altro, le classifiche locali (tipo quella italiana) non riportano dati sulle ore di visualizzazione.

NETFLIX TOP 10: FILM IN INGLESE (20-26 DICEMBRE)

DON’T LOOK UP – 111,030,000 THE UNFORGIVABLE – 26,600,000 FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW – 26,590,000 BACK TO THE OUTBACK – 24,750,000 SPIDER-MAN: HOMECOMING – 20,000,000 QUALCUNO SALVI IL NATALE – 12,910,000 RED NOTICE – 12,140,000 NATALE IN CALIFORNIA: LUCI DELLA CITTÀ – 11,630,000 QUALCUNO SALVI IL NATALE 2 – 10,990,000 UN BAMBINO CHIAMATO NATALE – 9,120,000

NETFLIX TOP 10: FILM NON IN INGLESE (20-26 DICEMBRE)

VICKY AND HER MYSTERY – 8,150,000 NEMICI A NATALE – 8,140,000 A 1000 KM DAL NATALE – 6,940,000 IL FULMINE MURALI – 5,990,000 DORAEMON – IL FILM 2 – 2,990,000 THE WHOLE TRUTH – 2,970,000 È STATA LA MANO DI DIO – 2,940,000 VIRTUALMENTE REALE – 2,800,000 DAVID E GLI ELFI – 2,450,000 SOORYANVASHI – 2,390,000

NETFLIX TOP 10 ITALIA: FILM (20-26 DICEMBRE)

DON’T LOOK UP È STATA LA MANO DI DIO SPIDER-MAN: HOMECOMING THE UNFORGIVABLE IT CAPITOLO 2 L’AGENZIA DEI BUGIARDI POVERI MA RICCHI THE WAY BACK IL GRINCH A 1000 KM DAL NATALE

Fonte: Top10