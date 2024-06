Era il 2018 quando riportavamo l’acquisizione da parte di Netflix degli Albuquerque Studios, con l’obiettivo di trasformarli in un importante hub di produzione in New Mexico.

Sono passati sei anni, di mezzo c’è stata una pandemia e tantissimi cambiamenti nell’industria cinematografica e televisiva. Nel frattempo, Netflix è diventato leader nello streaming e il più importante produttore di contenuti (quantitativamente parlando) al mondo. Ecco quindi che l’inaugurazione della struttura ampliata avvenuta ieri assume un significato importante.

Nel 2018 Netflix acquisì gli studios, che all’epoca comprendevano 8 teatri di posa, per poco più di 30 milioni di dollari: sostanzialmente, un affare. Con l’aiuto di diversi finanziamenti statali locali e crediti d’imposta, ha finanziato una ristrutturazione completa aggiungendo altri quattro teatri di posa, tre falegnamerie, un ufficio di produzione, due edifici di supporto e due backlot di oltre 400 mila mq.

Durante l’evento di presentazione, Ted Sarandos ha spiegato che Netflix ha investito direttamente, dal 2019 a oggi, quasi 575 milioni di dollari nelle produzioni in Nuovo Messico, fornendo lavoro a più di quattromila persone. Grazie anche agli affitti ad altre produzioni, gli investimenti sfiorano i 900 milioni di dollari.

In questi anni, Netflix ha girato in Nuovo Messico serie come Stranger Things 4, Army of the Dead ed El Camino: A Breaking Bad Movie. Più recentemente negli studi di Albuquerque sono stati girati il western Ransom Canyon, con Josh Duhamel e Minka Kelly, il medical drama Pulse, e la serie soprannaturale The Boroughs.

Ecco alcune immagini:

Netflix Albuquerque Studios – The Tudum Plaza courtyard at Netflix Albuquerque Studios in Albuquerque, New Mexico in June 2024. Photo credit: Campbell Bishop/Netflix ©2024

Netflix Albuquerque Studios – Stages 11 and 12 at Netflix Albuquerque Studios in Albuquerque, New Mexico in June 2024. Photo by Anna Kooris/Netflix ©2024

Netflix Albuquerque Studios – View of Stages 9,11 and 12 at Netflix Albuquerque Studios in Albuquerque, New Mexico in June 2024. Photo credit: Lewis Jacobs/Netflix ©2024

Netflix Albuquerque Studios – Aerial view of Stages 9, 11 and the Mill at Netflix Albuquerque Studios in Albuquerque, New Mexico in June 2024. Photo credit: Campbell Bishop/Netflix ©2024

Fonte: Netflix

