Da Deadline apprendiamo che Netflix ha stabilito l’obbligo di vaccinazione per il cast di tutte le prossime produzioni americane e di tutti coloro che entreranno in contatto con gli attori. Il vaccino sarà obbligatorio infatti per la “Zona A”, che raggruppa per l’appunto gli attori e tutte le persone a loro più vicine.

L’obbligo entrerà subito in vigore ed è in fase di valutazione anche per il Regno Unito.

La scelta ha già raccolto molti consensi e probabilmente anticiperà quella di molte altre produzioni.Il colosso prevede delle eccezioni (per motivi sanitari, religiosi o d’età), ma le terrà al minimo.

Netflix has instituted a blanket vax policy. I hope every company in America will do the same. — Stephen King (@StephenKing) July 29, 2021

Non è chiaro cosa succederà nel nostro paese, ma va precisato che il 22 luglio il governo ha annunciato che dal 6 agosto per tutti i maggiori di 12 anni sarà necessario esibire il Green Pass per poter accedere liberamente a luoghi come cinema, teatri, ristoranti al chiuso, palestre, musei, sagre, congressi, eventi e stadi, bar al chiuso al tavolo (ma non al bancone), piscine, parchi dei divertimenti, centri termali, centri sociali e ricreativi al chiuso, sale gioco / scommesse / bingo / casinò, concorsi pubblici.

Per ottenere il Green Pass è necessario aver ricevuto almeno una dose del vaccino contro il Covid-19, oppure essere risultati negativi a un test (antigenico, molecolare o salivare) effettuato nelle 48 ore precedenti, o ancora essere guariti da almeno sei mesi. Si riceve un sms con il codice authcode da inserire sul sito apposito del governo oppure sulla app Immuni. Sulla app IO compare direttamente.

Cosa ne pensate della scelta di Netflix?