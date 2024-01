Netflix ha diramato la lista aggiornata dei 10 film più visti sulla piattaforma streaming e al primo posto troviamo ancora Red Notice, il film d’azione con Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds.

Tra le novità, tuttavia, questa volta notiamo Il mondo dietro di te, il film di Sam Esmail con Julia Roberts, Mahershala Ali e Ethan Hawke.

Nella lista, come potete vedere a seguire, finiscono i film con il maggior numero di visualizzazioni in 91 giorni. Le visualizzazioni dei titoli sono ottenute dividendo le ore totali visualizzate per la durata dei film.

1 Red Notice 230,900,000 2 Don’t Look Up 171,400,000 3 The Adam Project 157,600,000 4 Bird Box 157,400,000 5 The Gray Man 139,300,000 6 We Can Be Heroes 137,300,000 7 The Mother 136,400,000 8 Il mondo dietro di te 136,300,000 9 Glass Onion: A Knives Out Mystery 136,300,000 10 Tyler Rake 135,700,000

Cosa ne pensate di questa classifica di Netflix? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

