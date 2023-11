Scott Stuber, il capo dello sviluppo cinematografico di Netflix, ha avuto modo di confermare quello che RL Stine aveva già avuto modo di rivelare a mezzo stampa durante la promozione della nuova serie di Piccoli Brividi arrivata su Disney+, ovvero che il colosso dello streaming ha intenzione di proseguire nello sviluppo dei film basati sull’altra sua popolarissima saga letteraria, quella di Fear Street (ECCO I DETTAGLI).

Nell’estate del 2021 infatti, Netflix ha proposto in streaming tre pellicole di Fear Street che raccontano una storia unica che si sviluppa in tre anni differenti, il 1994, il 1978 e il 1666 (e di nuovo 1994).

A tal proposito, Stuber spiega:

Ovviamente, ci sono molti libri della saga di Fear Street. C’è un film standalone su cui stiamo lavorando ora, nello specifico stiamo cercando di perfezionare e limare la sceneggiatura, ma mi piace molto, così come al resto del team. Sento che se riusciremo a tirare fuori una sceneggiatura ben fatta, ci sarebbero delle ottime opportunità di prolungamento di quel franchise.

Abbandonando Fear Street, ma restando in zona horror, Scott Stuber riflette anche sul perché, nonostante i molteplici successi ottenuti da Netflix nel corso del tempo, l’azienda non sia ancora stata in grado di avere dalla sua un’icona horror “di proprietà” e che il pubblico possa automaticamente associare al marchio del colosso di Los Gatos:

Credo che ci siano due complessità fondamentali. Una è relativa al fatto che spesso si tratta di un evento che accade e nasce al cinema. È un evento collettivo che funziona al cinema, e quindi per noi è essenziale riuscire ad avere le storie giuste, credo che sia un imperativo, dovremmo essere un po’ più aggressivi in questo ambito. Se guardi alla storia del cinema horror, che io amo, mi piacerebbe che noi di Netflix trovassimo il nostro Freddy Krueger, il nostro Jason [Voorhees], il nostro personaggio horror iconico, e finora non siamo davvero riusciti ad averne uno. Il nostro team sta lavorando duramente su questo perché penso che ci sia una vera opportunità dietro. È importante avere tanti personaggi fantastici. Ogni Halloween, fondamentalmente, penso, “Ok, ci sono 20 grandi personaggi tra cui scegliere”. Dovremmo averne uno anche noi.

FONTE: Collider

