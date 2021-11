Nell’ annunciare una piccola “rivoluzione” nella trasparenza sugli ascolti , Netflix ha lanciato oggi la prima delle classifiche settimanali che d’ora in poi comunicherà regolarmente, con i maggiori successi in lingua inglese e non.

A dominare la classifica nella settimana tra l’8 e il 14 novembre c’è inevitabilmente Red Notice, il kolossal da 200 milioni di dollari uscito venerdì. Il film è stato visto ben 148.7 milioni di minuti in tutto il mondo dal 12 al 14 novembre: è il film più visto di sempre su Netflix nel suo primo weekend. Samba TV aveva rilevato che negli Stati Uniti 4.2 milioni di account hanno guardato almeno 5 minuti di film, più di quanto abbia mai fatto un film Disney+ o HBO Max. Da notare, sempre nella classifica settimanale, anche Passing con Tessa Thompson e Ruth Negga, all’ottavo posto con 7.49 milioni di minuti: il film era stato acquistato da Netflix al Sundance per 15 milioni di dollari. Inoltre, da notare al terzo posto The Harder They Fall alla sua seconda settimana.

Nella classifica settimanale dei film non in lingua inglese spicca l’italianissimo Yara, con quasi 18 milioni di minuti guardati.

Ci sono poi le due classifiche di tutti i tempi, in lingua inglese e non, che registrano i minuti visti nei primi 28 giorni dal lancio. Inutile dire che a breve Red Notice comparirà nella top-10 globale di tutti i tempi in lingua inglese…

NETFLIX: LA TOP 10 FILM GLOBALE (IN LINGUA INGLESE) – SETTIMANA 8-14/11/2021

(minuti visti)

RED NOTICE – 148,720,000 LOVE HARD – 58,560,000 THE HARDER THEY FALL – 33,060,000 ARMY OF THIEVES – 20,560,000 FATHER CHRISTMAS IS BACK – 13,780,000 211 – 7,900,000 ARMY OF THE DEAD – 7,620,000 PASSING – 7,490,000 TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT – 6,920,000 JUMANJI: THE NEXT LEVEL – 6,760,000

NETFLIX: LA TOP 10 FILM GLOBALE (NON IN LINGUA INGLESE) – SETTIMANA 8-14/11/2021

(minuti visti)

YARA – 17,950,000 7 PRISONERS – 9,690,000 THE CLAUS FAMILY – 4,440,000 MEENAKSHI SUNDARESHWAR – 4,410,000 THE FORGOTTEN BATTLE – 2,630,000 STUCK TOGETHER – 2,610,000 LORDS OF SCAM – 2,120,000 FIERCE – 1,800,000 DEAR FALL COLLINI – 1,590,000 DOCTOR (TAMIL) – 1,430,000

NETFLIX: LA TOP 10 FILM GLOBALE (IN LINGUA INGLESE) DI TUTTI I TEMPI

(minuti visti, nei primi 28 giorni dal lancio)

BIRD BOX – 282,020,000 EXTRACTION / TYLER RAKE – 231,340,000 THE IRISHMAN – 214,570,000 THE KISSING BOOTH 2 – 209,250,000 SIX UNDERGROUND – 205,470,000 SPENSER CONFIDENTIAL – 197,320,000 ENOLA HOLMES – 189,900,000 ARMY OF THE DEAD – 186,540,000 THE OLD GUARD – 185,710,000 MURDER MUSTERY – 169,590,000

NETFLIX: LA TOP 10 FILM GLOBALE (NON IN LINGUA INGLESE) DI TUTTI I TEMPI

(minuti visti, nei primi 28 giorni dal lancio)