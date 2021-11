Come promesso, è arrivata la nuova classifica settimanale dei film più visti su Netflix, e Red Notice è rimasto saldamente in vetta per la seconda settimana consecutiva, diventando nel contempo il secondo film più visto di sempre nella classifica all-time con ben 277.9 milioni di ore visualizzate: al primo posto rimane (ma ancora per poco) Bird Box , con 282 milioni. Al secondo posto nella classifica settimanale, anche se molto distante, Nei panni di una principessa 3: inseguendo una stella , con 30 milioni di ore. Terzo posto per Love Hard , con 21.1 milioni nella sua terza settimana di presenza sulla piattaforma.

In classifica americana troviamo anche diversi film su licenza, tra cui I Croods e Trolls. Non c’è traccia di Tick, Tick… Boom, il musical di Lin-Manuel Miranda uscito il 19 novembre.

Ecco le classifiche, come sempre vi ricordiamo che si tratta di ore di visione (qui tutti i dettagli sulla metodologia) registrate tra il lunedì e la domenica, che le cifre non evidenziano il numero di persone che ha visto i titoli (anzi, semmai valorizzano chi ha visto un titolo ripetutamente) e che ovviamente Netflix non cita i propri insuccessi ma solo i successi. Tra l’altro, le classifiche locali (tipo quella italiana) non riportano dati sulle ore di visualizzazione.

NETFLIX TOP-10: FILM IN INGLESE (15-21 NOVEMBRE 2021)

RED NOTICE – 129,110,000 NEI PANNI DI UNA PRINCIPESSA 3 – 24,770,000 LOVE HARD – 21,240,000 CENTRAL INTELLIGENCE – 14,910,000 THE HARDER THEY FALL – 13,770,000 I CROODS – 13,430,000 ARMY OF THIEVES – 12,260,000 TROLLS – 10,120,000 6 UNDERGOUND – 7,770,000 PICCOLI BRIVIDI 2 – 7,680,000

NETFLIX TOP-10: FILM NON IN INGLESE (15-21 NOVEMBRE 2021)

JUST SHORT OF PERFECT – 9,630,000 7 PRISONERS – 9,570,000 YARA – 5,660,000 PRAYERS FOR THE STOLEN – 4,700,000 DHAMAKA – 4,200,000 LOVE ME INSTEAD – 3,000,000 THE CLAUS FAMILY – 2,420,000 EARWIG E LA STREGA – 2,100,000 THE FORGOTTEN BATTLE – 1,940,000 MEENAKSHI SUNDARESHWAR – 1,900,000

NETFLIX TOP-10 ITALIANA: FILM (15-21 NOVEMBRE 2021)

RED NOTICE JUMANJI: THE NEXT LEVEL CENTRAL INTELLIGENCE NEI PANNI DI UNA PRINCIPESSA 3 LOVE HARD YARA ARMY OF THIEVES I CROODS ANCORA PIÙ BELLO IT

Fonte: Top10Netflix