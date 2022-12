Variety riporta che Netflix ha deciso di non procedere con la lavorazione di Ember, il film in animazione tradizionale diretto da Sergio Pablos, regista di Klaus – I segreti del Natale.

Si tratta dell’ennesimo progetto animato a esser sospeso, dopo Wings of Fire prodotto da Ava DuVernay, Antiracist Baby e With Kind Regards From Kindergarten.

Nel caso di Ember e degli altri progetti, fonti dichiarano che Netflix avrebbe deciso di sospenderne lo sviluppo per motivi creativi piuttosto che economici.

Visto che i diritti di Ember sono di Pablos, il regista potrà vendere il film ad altre compagnie.

La storia è descritta come “l’avventura epica della ricerca del fuoco raccontata attraverso gli occhi della giovane Dikka, che si imbarca in un’impossibile corsa verso un vulcano distante per recuperare la preziosa scintilla che salverà la sua tribù“.