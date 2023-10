Il settore dedicato all’animazione di Netflix andrà in contro a una ristrutturazione, causando una serie di licenziamenti che saranno annunciati nelle prossime settimane e la sospensione di due film in pre-produzione. Il colosso dello streaming intende compensare ricercando risorse esterne da acquisire.

La riorganizzazione rientra negli obiettivi della nuova vicepresidente dell’animazione, Karen Toliver, entrata in carica a febbraio 2022. La divisione è adesso alla ricerca di produttori esterni che possano cedere dei titoli animati da mostrare in streaming.

Come diretta conseguenza, due film d’animazione in pre-produzione sono stati sospesi: uno è Escape From Beverly Hills, che adesso è tornato sul mercato; l’altro è Tunga, progetto nato dalla mente di Godwin Jabangwe che era stato acquistato all’asta da Netflix nel 2019. Lo streamer non ha ancora gettato la spugna con il film in questione, ma lo ha rispedito alla fase di sviluppo.

Le notizie arrivano a meno di un anno dalla sospensione della lavorazione di Ember, il film in animazione tradizionale diretto da Sergio Pablos, regista di Klaus – I segreti del Natale.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: Variety

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate