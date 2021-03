LEGGI ANCHE – I Mitchell contro le macchine (Superconnessi): svelata la data del debutto su Netflix

Secondo quanto riportato da Deadline Netflix avrebbe acquisito i diritti per produrre, un action movie scritto da(12 Rounds).

Il lungometraggio segue le vicende di una ladra esperta e del suo ex fidanzato che lavora per l’FBI che uniscono le forze per rubare 100 milioni di dollari in lingotti d’oro trasportati in un volo da Londra a Zurigo.

La Genre Pictures di Simon Kinberg e la 6th & Idahoi di Matt Reeves si occuperanno di produrre il progetto. Tra i produttori figurano anche Audrey Chon e Adam Kassan.

Tra i lavori di Kinberg come produttore ricordiamo Assassinio sull’Orient Express, Logan – The Wolverine, X-Men: Apocalisse, Deadpool, Sopravvissuto – The Martian, Fantastic 4 – I fantastici quattro, Humandroid, Cenerentola, Bastardi in divisa, X-Men – Giorni di un futuro passato, Elysium, La leggenda del cacciatore di vampiri, Una spia non basta, X-Men – L’inizio, Jumper e Mr. and Mrs. Smith.

Tra gli ultimi lavori di Reeves ricordiamo invece The War – Il pianeta delle scimmie, Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie, Blood Story e Cloverfield e il cinecomic DC The Batman di prossima uscita.

