Basato su una sceneggiatura scritta da Chris LaMont e Joe Russo il film segue le vicende del milionario Charles Abernathy (Gunton), che alla vigilia al suo 75° compleanno convoca i suoi 4 figli a casa sua per paura che la sera stessa qualcuno – o qualcosa – possa ucciderlo. Come incentivo per garantire la sua eredità, l’uomo incita i suoi figli a proteggerlo da qualsiasi cosa stia arrivando: i figli non riceveranno nulla se Charles verrà trovato morto all’alba.

Paul Schiff produrrà il progetto attraverso la Paul Schiff Productions. Dan Clarke sarà invece il produttore esecutivo.

Tra i progetti curati da Alejandro Brugués ricordiamo Il cacciatore di zombie, Personal Belongings, tre episodi della serie televisiva 50 States of Fright, due episodi di Dal tramonto all’alba – La serie, un episodio di Into the Dark e Nightmare Cinema

