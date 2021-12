a guidare la top 10 dei film in lingua inglese più visti nel mondo questa settimana: con altri 74,4 milioni di ore visualizzate, il film con Sandra Bullock doppia il titolo in seconda posizione, cioè Back to the Outback – Ritorno alla natura, con quasi 39 milioni di ore viste. La classifica è poi dominata da titoli natalizi, ma sbuca anche Spider-Man: Homecoming , ovviamente vista l’uscita di. Il secondo film della saga, invece, non è disponibile in abbonamento streaming.

Sul fronte dei film non in lingua inglese, alcuni titoli crescono sensibilmente rispetto alla settimana, verosimilmente per via del passaparola. È il caso di Virtualmente reale, che una settimana fa era quarto e ora è primo, e Two, che passa dalla nona alla terza posizione. Apre al secondo posto invece È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, che in Italia invece domina la classifica, seguito da The Unforgivable e da Natale in California. Anche da noi Spider-Man fa capolino al sesto posto.

Ecco le classifiche, come sempre vi ricordiamo che si tratta di ore di visione (qui tutti i dettagli sulla metodologia) registrate tra il lunedì e la domenica, che le cifre non evidenziano il numero di persone che ha visto i titoli (anzi, semmai valorizzano chi ha visto un titolo ripetutamente) e che ovviamente Netflix non cita i propri insuccessi ma solo i successi. Tra l’altro, le classifiche locali (tipo quella italiana) non riportano dati sulle ore di visualizzazione.

NETFLIX TOP 10: FILM IN INGLESE (13-19 DICEMBRE)

THE UNFORGIVABLE – 74,440,000 BACK TO THE OUTBACK – RITORNO ALLA NATURA – 38,990,000 A CALIFORNIA CHRISTMAS: CITY LIGHTS – 22,860,000 RED NOTICE – 12,710,000 THE SHACK – 11,730,000 SPIDER-MAN: HOMECOMING – 9,370,000 JOHN WICK 3 – PARABELLUM – 8,790,000 QUALCUNO SALVI IL NATALE – 8,430,000 QUALCUNO SALVI IL NATALE 2 – 7,840,000 UN BAMBINO CHIAMATO NATALE – 7,270,000

NETFLIX TOP 10: FILM NON IN INGLESE (13-19 DICEMBRE)

VIRTUALMENTE REALE – 12,020,000 È STATA LA MANO DI DIO – 7,710,000 TWO – 6,000,000 THE WHOLE TRUTH – 4,640,000 SOORYAVANSHI – 4,000,000 BORDERTOWN: MURAL MURDERS – 3,540,000 DAVID E GLI ELFI – 3,360,000 I VIZIATI – SPOILED BRATS – 3,350,000 ESCAPE FROM MOGADISHU – 3,260,000 IL SERPENTE VERDE – 2,970,000

NETFLIX TOP 10 ITALIA: FILM (13-19 DICEMBRE)

È STATA LA MANO DI DIO THE UNFORGIVABLE NATALE IN CALIFORNIA BACK TO THE OUTBACK JOKER SPIDER-MAN: HOMECOMING I SEGRETI DI WIND RIVER RED NOTICE UN BAMBINO CHIAMATO NATALE I VIZIATI – SPOILED BRATS

Fonte: Top10