Don’t Look Up è inarrestabile: il film di Adam McKay rimane in testa alla classifica settimanale globale dei film in lingua inglese su Netflix, totalizzando altri 58.2 milioni di ore viste in tutto il mondo. Complessivamente, dal 24 dicembre ha accumulato 321,520,000 milioni di ore visualizzate, battendo Bird Box (282 milioni) e diventando il secondo film più visto di sempre su Netflix nel primo mese di lancio. In testa rimane il successo recente Red Notice , con 364 milioni di ore.

Debutta al secondo posto Mother/Android, che accumula 29,7 milioni di ore di visualizzazione con solo qualche giorno a disposizione, mentre tiene bene The Lost Daughter con 20 milioni di ore.

Passando alla top-10 dei film non in lingua inglese, El Paramo – Terrore invisibile domina la classifica con 11,9 milioni di ore visualizzate, mentre debutta al secondo posto 4 metà: il film di Alessio Maria Federici ha accumulato ben 7,4 milioni di ore visualizzate in tutto il mondo.

Anche nella top-10 italiana, Don’t Look Up domina ancora la classifica ma 4 Metà debutta al secondo posto. Non è da escludere, quindi, che tra una settimana salga al primo posto.

Ecco le classifiche, come sempre vi ricordiamo che si tratta di ore di visione (qui tutti i dettagli sulla metodologia) registrate tra il lunedì e la domenica, che le cifre non evidenziano il numero di persone che ha visto i titoli (anzi, semmai valorizzano chi ha visto un titolo ripetutamente) e che ovviamente Netflix non cita i propri insuccessi ma solo i successi. Tra l’altro, le classifiche locali (tipo quella italiana) non riportano dati sulle ore di visualizzazione.

NETFLIX TOP 10: FILM IN INGLESE (3 GENNAIO – 9 GENNAIO)

DON’T LOOK UP – 58,200,000 MOTHER / ANDROID – 29,730,000 THE LOST DAUGHTER – 20,370,000 BACK TO THE OUTBACK – 12,430,000 THE UNFORGIVABLE – 11,340,000 RED NOTICE – 11,090,000 MIA MOGLIE PER FINTA – 10,530,000 VIAGGIO NELL’ISOLA MISTERIOSA – 10,520,000 SEAL TEAM – SQUADRA SPECIALE FOCHE – 10,310,000 L’ALTRA SPORCA ULTIMA META – 9,960,000

NETFLIX TOP 10: FILM NON IN INGLESE (3 GENNAIO – 9 GENNAIO)

EL PARAMO – TERRORE INVISIBILE – 11,930,000 4 METÀ – 7,440,000 HOW I FELL IN LOVE WITH A WESTERN – 6,150,000 CHANDIGARH KARE AASHIQUI – 5,300,000 MINNAL MURALI – 5,080,000 LULLI – 4,020,000 VICKY AND HER MYSTERY – 3,830,000 MAJOR GROM: PLAGUE DOCTOR – 2,830,000 STAND BY ME – DORAEMON 2 – 2,410,000 SIN NOMBRE – 2,300,000

NETFLIX TOP 10 ITALIA: FILM (3 GENNAIO – 9 GENNAIO)

DON’T LOOK UP 4 METÀ BAD BOYS FOR LIFE COME UN GATTO IN TANGENZIALE MOTHER/ANDROID 12 STRONG È STATA LA MANO DI DIO RESTA CON ME PASSENGERS MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT

Fonte: NetflixTop10