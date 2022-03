The New Mutants

Per anni si è parlato spesso della possibilità che Sinistro potesse apparire sul grande schermo in un film dell’universo di X-Men, e magari proprio in

Era il 2017 quando Simon Kinberg preannunciava che il personaggio sarebbe stato introdotto presto:

La risposta breve è sì, vorremmo tanto vedere Sinistro [sul grande schermo]. Credo sia uno dei più grandi cattivi dell’universo di X-Men ancora da scoprire, perciò abbiamo in programma la sua introduzione in questo mondo.

Visto che Jon Hamm avrebbe dovuto interpretare il personaggio, Yahoo! Entertainment ha chiesto un commento all’attore, che ha chiarito:

Non ho mai girato nulla. Ricordo di averne parlato con un po’ di persone: sono un grandissimo fan dei fumetti e specialmente degli X-Men e dei Nuovi Mutanti, perciò ero felice di essere stato preso in considerazione. Quando iniziano queste discussioni, la vita a volte si mette in mezzo.

New Mutants, dopo una turbolenta lavorazione e numerosi slittamenti, è arrivato nel 2020.

Nel cast del film sono presenti Anya Taylor-Joy (Magik), Maisie Williams (Wolfsbane), Charlie Heaton (Cannonball), Henry Zaga (Sunspot), Alice Braga (Dr. Cecilia Reyes) e Happy Anderson (Reverendo Sinclair).