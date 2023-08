Il rischio della saturazione dell’offerta supereroistica è reale ed esiste, secondo la regista di The Marvels Nia DaCosta.

“Credo che esista assolutamente” ha detto la regista a Total Film, sottolineando che il suo The Marvels non sarà come gli altri cinecomic:

La più grande differenza da altri film dell’universo Marvel fino ad oggi è che è davvero stravagante e buffo. I mondi che visiteremo in questo film sono mondi molto diversi dagli altri nell’UCM. Mondi lucenti che non avete mai visto prima.

La produttrice Mary Livanos ha poi aggiunto:

I film di Avengers rappresentano le conclusioni epiche a capitoli di narrazione, mentre qui vediamo una squadra che si allea all’interno di una storia, che non è una cosa che ci aspettiamo necessariamente dalla Marvel. Solitamente aspetti che i personaggi facciano squadra nei film di Avengers, mentre qui siamo stati molto emozionati di lavorare a una squadra con donne che rappresentano tutte le fasi della vita in cui immedesimarsi.

The Marvels sarà ambientato dopo l’ultima scena della prima stagione della serie Ms. Marvel in cui era apparsa a sorpresa Carol Danvers (Brie Larson). Kamala Khan (Iman Vellani) sembra ora essere legata alla supereroina e a Monica Rambeau (Teyonah Parris). Le tre giovani si ritrovano infatti costrette a unire le forze per affrontare un nuovo nemico.

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels arriverà al cinema il 10 novembre 2023. Nel cast Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Seo Jun Park, Zawe Ashton.

