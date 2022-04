continua a rilasciare interviste collegate alla promozione di The Unbearable Weight of Massive Talent, la sua ultima fatica. La star, nel corso della sua carriera, ha preso parte a pellicole di ogni tipo, da quelle ad alto budget a quelle indipendenti passando anche per i tanti progetti direct to video ai quali ha preso parte per appianare i suoi debiti.

Nel novero dei grandi blockbuster esistono due franchise famosissimi ai quali Nicolas Cage non ha voluto prendere parte, due saghe importantissime come quella del Signore degli Anelli di Peter Jackson e di Matrix delle sorelle Wachowski. In un’intervista rilasciata al People magazine, l’attore ha spiegato per quale ragione non abbia voluto prendere parte a questi due franchise.

Per prima cosa: non esiste una versione di Nicolas Cage che, in realtà, non voglia trascorrere del tempo con i suoi figli. Non c’è una version e di Nicolas Cage che non metta la famiglia davanti alla carriera. Ho rifiutato di partecipare al Signore degli Anelli e a Matrix perché non volevo andarmene in Nuova Zelanda o in Australia per tre anni perché dovevo stare a casa con mio figlio Weston. È un dato di fatto. Ergo, come vedi, c’è una notevole differenza fra il Nic Cage di Massive talent e quello che sta seduto di fronte a te ora come ora.

Insomma, la ragione di questo doppio rifiuto è una e una sola: la famiglia.

