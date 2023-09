Dal più recente “Nicolas Cage che guarda Pedro Pascal” ai classici come “Your Argument is Invalid” o “Nic Cage Losing His Sh*t”, la trasformazione in meme di Nicolas Kim Coppola è stato un processo sostanzialmente irreversibile cominciato in anni in cui, fra l’altro, ha dovuto anche “ufficialmente” smentire di essere un vampiro.

Ospite al Festival di Toronto, Nicolas Cage ha parlato di come la sua “memificazione” lo abbia portato a scegliere d’interpretare un film come quello che ha presentato alla kermesse canadese, Dream Scenario, pellicola in cui interpreta una persona che diventa famosa all’improvviso dopo essere apparsa… nei sogni di tutti!

Beh, in nome di Tespi, posso dire che per me in questo caso non è stato proprio come recitare. Ho avuto una simile esperienza di vita. Quello che mi è successo è che potrei essere stato il primo attore che si è svegliato una mattina dopo che qualcuno aveva creato un montaggio di momenti in cui avevo perso le staffe ed ero impazzito fatto di frammenti da diversi film e poi li ha messi online. Penso che si chiamasse “Nicolas Cage va fuori di testa”. E poi è diventato virale in tutto il mondo durante la notte e io continuavo a chiedermi “Cosa mi sta succedendo?”. È cresciuta in modo esponenziale… nulla poteva fermarla. Non potevo fermarlo legalmente; non potevo farci niente. Sono rimasto lì a guardare ed è iniziato a diventare un meme, con il fotoritocco e le magliette, e ho detto “Devo impiegare questa esperienza da qualche parte”. Poi ho letto “Dream Scenario” e mi sono detto “Sì, ora posso trasformare questo piombo in un po’ d’oro!”.

FONTE: Deadline su Twitter

