Bryce McGuire, regista di Night Swim, ha rivelato qual è stata la sua fonte di ispirazione per il film horror. Tutto ha inizio con l’irrazionale paura che provava da bambino per le piscine per colpa del film Lo Squalo. Ecco cosa ha raccontato a GamesRadar+:

Le piscine sono maledettamente inquietanti. Possono esserlo, almeno. Dirò questo: nella mia immaginazione da bambino, la piscina conteneva segreti profondi e oscuri che ero convinto emergessero sotto di me per afferrare le mie gambe esili e dimenanti, da ragazzino di nove anni, quando le luci si spegnevano. Ed è così che ho sviluppato quel tipo di irrazionale fobia infantile dopo aver visto Lo Squalo e poi essere entrato in una piscina, convinto totalmente di non essere solo – e rendendomi conto che anche altre persone avevano le proprie versioni di quella paura.

Night Swim, prodotto da Blumhouse, nasce da un cortometraggio di 4 minuti diretto dallo stesso regista nel 2014. Il film arriverà nelle sale a febbraio 2024.

