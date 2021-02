Il libro, ancora senza titolo, uscirà a luglio 2022 e racconterà una storia dal punto di vista di Sally.

“È ambientato poco dopo gli eventi del primo film” ha raccontato l’autrice. “È la storia d’amore non ancora raccontata di Sally e Jack, ma è anche una storia di crescita per Sally, che deve fare i conti con il titolo di Regina delle Zucche nel paese di Halloween“.

L’autrice ha visto questa come un’occasione per raccontare la ricerca di identità di Sally dopo che il film si è concentrato su quella di Jack.

Ecco la sinossi del romanzo:

Sally e Jack sono felicemente sposati, ma la loro vita viene momentaneamente sconvolta quando Sally rimette per errore in circolazione un misterioso cattivo nel paese di Halloween. Con Jack e il mondo delle feste in pericolo, Sally intraprende una ricerca verso gli altri mondi, tra cui uno mai esplorato, nelle vesti della Regina delle Zucche, scoprendo segreti su come salvare il mondo mentre fa i conti con nuove scoperte sulla sua vita passata.