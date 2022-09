Durante la promozione del suo nuovo film di prossima uscita su Netflix, Wendell & Wild, Henry Selick è tornato a parlare di Nightmare Before Christmas, e della possibilità di esplorare questo universo che, dal 1993, ha incantato una generazione.

In una chiacchierata con Collider al TIFF, Selick ha infatti riparlato dell’opzione sequel:

L’idea di un sequel è stata tirata in ballo molto spesso negli anni, ma all’epoca richiesero un sequel in CGI, e quello per me voleva dire solo una cosa: NO.