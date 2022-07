Wendell & Wild: ecco le prime anticipazioni e una foto del nuovo film di Henry Selick

Manca sul grande schermo dal 2009, anno dell’indimenticabile Coraline e la porta magica, ed ora finalmente il regista Henry Selick sta per tornare con un nuovo film d’animazione, intitolato Wendell & Wild. La storia del film, disponibile su Netflix il prossimo autunno, narrerà le vicende della coppia del titolo, composta da due fratelli demoni, che cerca di fuggire dal mondo sotterraneo con l’aiuto di una tredicenne ribelle. A dare voce ai protagonisti, nella versione originale, ci sono Keegan-Michael Key (attore visto recentemente in Schmigadoon!) e Jordan Peele (regista di Get Out e dell’imminente Nope), coppia nella serie comica Key & Peele (insieme erano anche apparsi in un episodio della prima stagione di Fargo).

Nell’ultimo numero della rivista Empire, il regista ha fornito alcune anticipazioni sul progetto, le cui origini risalgono “ad una mia vecchia storia ispirata ai miei figli quando erano piccoli. A volte pensavo a loro come a dei demoni, così ho fatto un piccolo disegno di loro come demoni ed erano Wendell e Wild“. Nelle loro avventure, i due protagonisti chiederanno aiuto a Kat, una giovane ragazza afroamericana, doppiata da Lyric Ross, che scuote il mondo della “scuola femminile di lusso” che frequenta, trasformandosi in segreto “in questa principessa afro-punk“, spiega Selick. Vederla con il suo vecchio stereo portatile che suona questa canzone degli X-Ray Spex con Poly Styrene che canta, è una cosa che mi scalda il cuore“. Quella musica è fondamentale non solo per lei, ma anche per suo padre, in riferimento alla lunga eredità della musica afro-punk. “Molte delle prime band punk degli anni ’70 erano nere. Ci sono i Death, i [Pure] Hell, i Bad Brains. Poi c’è anche questa nuova generazione di afro-punk“, aggiunge il regista. “Il padre di Kat era un fan della prima generazione e lei è una fan della nuova“.

Per l’occasione, la rivista ha pubblicato una foto in esclusiva del nuovo film, che vi proponiamo di seguito:

Cosa ne pensate del nuovo film di Henry Selick? Ditecelo nei commenti!

FONTE: EMPIRE