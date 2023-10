Nightmare – Dal profondo della notte è un film horror uscito nel 1984 diretto da Wes Craven. Il film segue le avventure di un gruppo di ragazzi perseguitati da un misterioso killer che ha la capacità di ucciderli mentre stanno dormendo, nei loro sogni.

Nel cast del film troviamo un giovane Johnny Depp. Una sua co-star, Heather Langenkamp, che nel film interpretava Nancy, ha raccontato recentemente nel podcast Inside of You come è stato lavorare con lui.

Non riuscivo a capire se gli piacesse o meno recitare perché sembrava quasi fosse una tortura per lui… So che ha lavorato duramente per essere Glen. Ha lavorato duramente su questa parte. Quindi non riuscivo a capire se si stesse divertendo perché era sempre così concentrato e serio.

Continua:

Era un musicista, suonava la chitarra in una banda. Ho pensato: “Oh, tornerà a fare quello. Mollerà questo. Recitare non lo soddisfa.” Se sei un grande musicista non molli tutto per recitare.

Sembra che, in fin dei conti, Johnny Depp fosse invece soddisfatto della recitazione e che sia riuscito a proseguire su entrambi i binari: quello di attore e quello di musicista.

