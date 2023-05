In occasione dell’arrivo del documentario “Hollywood Dreams & Nightmares: The Robert Englund Story”, l’attore statunitense, che il prossimo 6 giugno spegnerà 75 candeline, ha avuto modo di spiegare cosa, secondo lui, non ha funzionato nel reboot di Nightmare uscito nel 2010 che ha visto Jackie Earle Haley nei panni del leggendario boogeyman.

Robert Englund, che l’anno scorso abbiamo trovato nella quarta stagione di Stranger Things dove ha interpretato Victor Creel, parlando del Nightmare del 2010 che, comunque, andò bene al box-office specie in relazione al budget contenuto, dice:

Jackie è davvero bravo, un attore meraviglioso, quindi non penso che dipendesse da lui il problema. Ho sempre pensato che Freddy fosse un assassino di bambini. Per ciò quando hanno trasformato Freddy in un molestatore di bambini [nel remake]… quello non è ciò che Freddy è, secondo me. Portandolo in un luogo così oscuro, non c’è stato modo di sfruttare la personalità di Freddy.

L’attore ammette che, per questioni anagrafiche, non tornerebbe a indossare il cappellaccio e il guanto con lame del personaggio che ha contribuito a renderlo una star del cinema horror limitandosi magari a un cameo, ma ha un’idea ben precisa del dove dovrebbe andare a parare un nuovo Nightmare:

Sono troppo vecchio e pesante per interpretare Freddy ora. Non posso più fare scene di combattimento per più di una ripresa, ho un collo malandato così come la schiena e l’artrite al polso destro. Quindi devo appendere il cappello, ma mi piacerebbe fare un cameo. Il film dovrebbe affrontare la tecnologia e la cultura. Ad esempio, se una delle ragazze fosse un’influencer, sarebbe interessante che Freddy la perseguitasse nel suo subconscio e si manifestasse di conseguenza, magari sfruttando tutti coloro che la seguono.

Ha però un’idea su chi dovrebbe interpretare l’iconico villain in un eventuale reboot della saga, Kevin Bacon:

So che rispetta il genere ed è un attore molto fisico, eccezionale in tal senso. Credo che nei momenti di silenzio, sarebbe interessantissimo vedere come si muove Kevin.

FONTE: Variety

