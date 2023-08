Sono passati anni da quando Chris McKay è stato annunciato come regista di Nightwing, un film incentrato sulle avventure di Dick Grayson, il Robin originale, creato da Bob Kane e Bill Finger e dall’illustratore Jerry Robinson e lanciato su Detective Comics #38 nell’aprile 1940.

Con l’arrivo di James Gunn e Peter Safran al timone dei DC Studios del progetto non si è saputo nulla, ma stando a Umberto Gonzalez di The Wrap, il film non si farà. “Il progetto è morto” si è limitato a dire il giornalista in risposta a un commento su Twitter.

that project is dead — Umberto Gonzalez #BlueBeetleBattalion🪲💙 (@elmayimbe) August 22, 2023

Qualche mese fa, ricordiamo, McKay aveva espresso interesse a parlare del film di Nightwing con i nuovi dirigenti:

Guardate, spero ancora di poterlo realizzare. Ora che James Gunn è coinvolto, non ho ancora avuto moto di parlare con lui o con altri, ma amo il personaggio. Spero di poterci lavorare, sarebbe stupendo.

