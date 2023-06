Qualche settimana fa siamo stati ospiti di Netflix per un evento in anteprima dedicato a Nimona, nuovo film d’animazione in arrivo il prossimo 30 giugno sul servizio streaming. Si tratta di uno dei film di Blue Sky Studios salvati dalla stessa Netflix dopo la chiusura dello studio. I registi Nick Bruno e Troy Quane, e il creatore della graphic novel originale ND Stevenson ci hanno svelato alcune curiosità su Nimona.

Stevenson ha inizialmente raccontato come è nato il personaggio di Nimona:

Nimona è un personaggio che in realtà è nato quando ero adolescente al liceo, ed era un periodo in cui provavo molti sentimenti davvero grandi, e non sapevo dove metterli. Sai, essere un mutaforma era uno dei miei desideri più grandi. Volevo davvero essere in grado di cambiare il mio corpo e il mio aspetto a piacimento per essere tutto ciò che la gente voleva che io fossi, ma anche, in una maniera più aggressiva, l’opposto di quello.

Quindi Nimona è diventata uno sbocco per questo mio desiderio. Era questa punk, una totale ribelle, una totale infrangitrice di regole, che fa sempre la prima cosa che le viene in mente, seguendo sempre il suo cuore e diventando semplicemente questa creatura di qualsiasi dimensione, qualsiasi livello di potere. E questo personaggio è cresciuto molto negli anni successivi della mia vita. Mentre andavo alla scuola d’arte, lei continuava a esistere sulle pagine del mio album da disegno e diventava sempre più viva… Ho iniziato a capire chi fosse davvero questo personaggio.

Stevenson ha poi raccontato come è nata la graphic novel e di come Nimona ne è diventata la protagonista assoluta:

Avevo quest’idea per questo mondo che era una specie di moderno futuro medievale, qualcosa che all’epoca chiamavo Monk Pug. E all’inizio c’era solo lei. Ma quando ho iniziato ad interessarmi di più ai fumetti, ho anche iniziato ad interessarmi di più alle dinamiche dell’eroismo contro i cattivi e alle nostre idee su cosa significano quei personaggi e le nostre idee su come dovrebbero andare quelle storie. Quindi è lì che sono nati questi altri personaggi attorno a Nimona, e lei era una specie di elemento che non si adattava a quel mondo. Lei interrompe l’equilibrio tra il bene e il male. E così mentre stavo trovando la mia voce come narratore, questi personaggi sono diventati il ​​mio modo per farlo. E questi sono i personaggi che diventeranno i personaggi che vedrete in questo film. Quindi mi piacerebbe parlare un po’ di come quel viaggio è passato dalle pagine allo schermo. Quando ho esplorato per la prima volta questi personaggi, era tutto molto libero. Era qualcosa che stavo trovando sulle pagine del fumetto. All’inizio non lo stavo nemmeno scrivendo. La sceneggiatura e gli schizzi stavano avvenendo contemporaneamente.

Stevenson ha poi parlato di come il colore rosso di Nimona spicchi sugli sfondi e sugli altri personaggi, rendendola sempre riconoscibile:

Era un mondo basato tanto sull’iconografia. Gli sfondi sono davvero semplici. Quando si tratta di fumetti, si tratta di mantenere il tutto semplice, tenendo per mano il lettore che si muove attraverso la pagina. Quindi vedi queste forme semplici che riconosci come castelli, vedi lampioni, vedi elementi più futuristici e metti insieme tu stesso il mondo. E Nimona spicca sempre in questo fumetto. Lei è questa esplosione di rosso. È l’unica che ha quel colore. E così puoi seguirla durante i suoi cambi di forma perché puoi effettivamente vedere i suoi movimenti nel fumetto. Potevi sempre capire dove fosse da un pannello all’altro. Ma è anche un personaggio sempre un passo avanti. Quindi alla fine, a un certo punto, cambia anche il colore dei capelli. Non appena inizi a sentirti a tuo agio con chi è, cambia di nuovo e diventa viola. Ed è allora che ti rendi conto che non sta seguendo le regole che pensiamo dovrebbe seguire. E il verde e questo colore acqua rappresentano in qualche modo la tecnologia e la magia e la fusione di queste due cose in modo che sia l’opposto di Nimona e di dove è più libera.

Infine l’autore ha parlato di come ci si è approcciati all’adattamento, di come Nimona dovesse rimanere quella della graphic novel:

Nell’adattamento, sapevo che le cose sarebbero cambiate, ma per me è sempre stato molto importante che Nimona rimanesse al centro di questa storia e che le cose che l’hanno creata non venissero rimosse, levigate o troppo semplificate. E una delle cose davvero importanti per me era il suo fisico. È paffuta ed è formosa, ma non è mai sessualizzata ed è di genere anticonformista. Ha il suo stile unico. Lei sceglie di farsi vedere in questo modo. E quindi era qualcosa che volevo davvero assicurarmi, non importa quanto potesse cambiare nell’adattamento, ma doveva essere qualcosa che rimanesse vero.

Il regista Troy Quane ha raccontato un retroscena sulla realizzazione del film, dalla chiusura di Blue Sky Studios, alla salvezza da parte di Netflix:

E la storia dietro la storia di questo film è stata un viaggio in sé e per sé, ovviamente. Dagli studi chiusi ai film cancellati, e fortunatamente per noi, abbiamo alcuni dei partner più solidali del settore che ci hanno aiutato a combattere quelle battaglie per far andare avanti questo film. Innanzitutto, partner come Megan Ellison ad Annapurna. Voglio dire, ci riferiamo a lei come al “nostro cavaliere dall’armatura scintillante” che si è connesso così personalmente a questa storia, che ci ha aiutato a trascinarlo fuori dalla cancellazione e mantenerla in movimento, per continuare a realizzarla. E lungo la strada è diventato un vero e proprio barometro per noi, assicurandoci di essere sempre veritieri e di non perdere mai di vista quella storia centrale originale a cui ci eravamo legati così personalmente, assicurandoci solo di avere il coraggio di tornare sempre indietro e continuare a raccontare quella storia. E, naturalmente, non puoi dimenticare i nostri amici e la nostra famiglia di Netflix che sono stati semplicemente fenomenali nel farci raccontare la storia di Nimona, la storia che questi personaggi dovevano esprimere, la storia che doveva essere, da dare noi lo spazio creativo e il coraggio di farlo è stata una delle esperienze più incredibili, ed è per questo che il film è fantastico come pensiamo che sia.

Quane ha poi parlato del cast, specialmente di Riz Ahmed e Chloë Grace Moretz:

Tutto il nostro cast è stato fantastico e sono rimasti con noi durante alcuni sconvolgimenti folli. Stiamo girando un film, non stiamo girando un film, forse stiamo girando un film, poi torniamo a fare di nuovo un film. Ed erano i nostri partner e ci hanno seguito per tutto il percorso, e credo davvero che sia dovuto alle connessioni condivise con il materiale, ma anche ai personaggi che interpretano. In effetti, Riz Ahmed nei panni di Ballister Boldheart, è stato molto comprensivo, portando sfumature e commedia a questo personaggio senza mai perdere di vista il ruolo che ha nel regno.

Nick Bruno ha aggiunto:

Poi c’è Chloë Grace Moretz, nel ruolo di Nimona. Che partner eccezionale. Non dovrei imprecare, ma è stata fottutamente fantastica. Lei è molto divertente. Ci siamo divertiti così tanto nello stand, ed è stata una linea così sottile trovare qualcuno in grado di offrire la complessità di interpretare sia un personaggio caotico che un personaggio molto sincero, e lei lo fa in un modo così straordinario, e semplicemente la adoro e sono stato così felice di tutto ciò che ha fatto.

E, onestamente, proprio con tutti quelli con cui abbiamo lavorato, hanno dato così tanto a questo progetto. Devo dire che questa è una delle cose più importanti in questo viaggio è che so che siamo in due qui, ma rappresentiamo un gigantesco gruppo di persone i cui cuori battono per questa cosa.

Infine ecco il trailer, seguito dalla sinossi del film:

In un mondo medievale futuristico quando un cavaliere viene incastrato per un crimine che non ha commesso, l’unica che può aiutarlo a provare la sua innocenza è Nimona, una teenager dispettosa che è in realtà una delle creature mutaforma che lui ha giurato di distruggere.

Nel cast del film Chloë Grace Moretz (Nimona), Riz Ahmed (Ballister Boldheart) ed Eugene Lee Yang (Ambrosius Goldenloin). Le altri voci sono di Frances Conroy, Lorraine Toussaint, Beck Bennett, RuPaul Charles, Indya Moore, Julio Torres e Sarah Sherman. Nimona è diretto da Nick Bruno e Troy Quane.

Nimona sarà disponibile dal 30 giugno in esclusiva su Netflix.

Cosa ne pensate di queste curiosità su Nimona? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

