No Time To Die

ha conquistato il box-office inglese, battendo un record prima ancora di uscire: il 25 esimo film della saga di James Bond, tra i primi a essere rinviati a causa della pandemia e la cui uscita è stata “ostinatamente” spostata evitando il lancio in streaming per difendere l’esclusiva cinematografica, ha infatti ottenuto la più ampia distribuzione di sempre in patria, ovvero nel Regno Unito. Il film è uscito in 772 cinema, ben 25 più del record precedente, detenuto da Star Wars: l’Ascesa di Skywalker nel 2019.

Le stime sugli incassi del giorno d’apertura parlano di 6.8 milioni di dollari (circa 5 milioni di sterline), ovvero il 13% più dell’esordio di Spectre (2015), uscito di lunedì. Il dato è il 26% inferiore a quello di Skyfall, che però uscì di venerdì.

Si stima che più di 30 mila spettatori abbiano partecipato alle anteprime di mezzanotte organizzate dalla Universal mercoledì sera nel Regno Unito e in Irlanda. Ottimi anche i dati per le prevendite: 1.62 milioni di biglietti venduti sui primi quattro giorni, in linea con Skyfall.

Si tratta di numeri davvero incoraggianti se si pensa che i confronti diretti sono con episodi usciti, ovviamente, quando la pandemia non c’era.

Costato 250 milioni di dollari, No Time to Die è uscito anche in Italia (dove ha debuttato con ottimi numeri), in Germania, in Brasile, Olanda e Corea del Sud. La critica ha accolto favorevolmente l’ultima pellicola della saga con Daniel Craig.

Fonte: Deadline