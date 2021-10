LEGGI: La recensione

Dopo l’esordio internazionale,ha debuttato negli Stati Uniti registrando un primo record storico. Il film con Daniel Craig ha infatti incassato 6.3 milioni di dollari alle anteprime di giovedì sera, il miglior risultato di sempre per la saga alle anteprime, migliore di Spectre che nel 2015 raccolse 5.3 milioni di dollari, e di Skyfall che ne incassò 4.6.

Il 25 esimo film della saga di James Bond dovrebbe quindi incassare tra i 60 e i 70 milioni di dollari nel suo primo weekend in Nordamerica. Le previsioni negli ultimi mesi sono diventate però poco affidabili a causa della pandemia: in alcuni casi si sono rivelate troppo ottimistiche, mentre più recentemente i risultati effettivi sono stati molto al di sopra delle aspettative (vedi Venom: la furia di Carnage). Chiaramente la speranza della Universal è che si verifichino sorprese positive. Costato 250 milioni di dollari (più almeno 100 milioni di marketing), No Time to Die è stato apprezzato dalla critica e dal pubblico internazionale, e nel suo primo weekend ha incassato 121 milioni di dollari in 54 paesi. Deve ancora uscire in Cina e altri mercati fondamentali, ma gli Stati Uniti saranno un territorio chiave per la riuscita economica del blockbuster. Il weekend d’esordio potrebbe essere superiore a quello di Spectre (70 milioni di dollari), mentre è difficile che superi gli 88 milioni di Skyfall.

Fonte: Variety