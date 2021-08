Sono passati alcuni mesi da quando sono stati rivelati i piani della MGM/Eon Productions per una première mondiale grandiosa e in presenza per. Rinviato numerose volte, ora il film è pronto per uscire in tutto il mondo, e sebbene in questi ultimi giorni girasse voce che si stesse pensando a un nuovo rinvio, l’ annuncio della data della suddetta première ha tolto ogni dubbio.

La première si terrà alla Royal Albert Hall di Londra il 28 settembre (due giorni dopo uscirà nei cinema italiani), e vi parteciperanno tutti i protagonisti, incluso ovviamente Daniel Craig, oltre ai produttori Michael G. Wilson e Barbara Broccoli e al regista Cary Joji Fukunaga.

The World Premiere for #NoTimeToDie will take place on Tuesday 28 September 2021 at London’s @RoyalAlbertHall. Producers Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and director Cary Joji Fukunaga will join Daniel Craig on the red carpet. pic.twitter.com/EhlCPira6f — James Bond (@007) August 20, 2021

Brutte notizie, però, per i fan australiani della saga che dovranno aspettare un po’ più del previsto: il paese infatti si trova in un lockdown piuttosto duro, e per questo motivo l’uscita del film è slittata all’11 novembre. “La nuova data è legata alla situazione che sta vivendo l’Australia nello specifico,” si legge su The Wrap. “Più del 60% del mercato australiano attualmente è in lockdown, e il governo ha deciso che tali limitazioni rimarranno attive finché il 70% non sarà vaccinato. Si stima che questo obiettivo verrà raggiunto alla fine di ottobre. Le attività potranno tornare alla normalità quando la popolazione vaccinata salirà all’80%, e si stima che ciò avvenga a metà novembre”.

Questa la sinossi ufficiale:

Bond ha abbandonato gli impegni in prima linea e si gode una tranquilla vita in Giamaica. La sua pace ha vita breve dopo che il vecchio amico Felix Leiter della CIA si palesa con una richiesta d’aiuto. La missione ha l’obiettivo di recuperare uno scienziato rapito e si rivela molto più complessa di quanto atteso: Bond sarà messo alla prova da un misterioso nemico dotato di una nuova arma tecnologica.

Scritto da Neal Purvis e Robert Wade, Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge, oltre che da Cary Fukunaga che è anche regista, il film vede nel cast Daniel Craig, Lea Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear e Ralph Fiennes. Tra i nuovi ingressi del nuovo 007 troviamo Lashana Lynch, David Dencik, Ana De Armas, Billy Magnussen, Dali Benssalah e Rami Malek.

Cosa ne pensate? Curiosi di vedere il James Bond di Cary Fukunaga? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!