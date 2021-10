La corsa diverso la conquista del box-office internazionale è ormai iniziata: il 25 esimo film di James Bond venerdì ha incassato altri 27.2 milioni di dollari in 54 territori, salendo così a 51.4 milioni di dollari complessivi in tre giorni di sfruttamento nei vari paesi. Secondo le stime degli analisti, la pellicola dovrebbe così riuscire a raccogliere 113 milioni di dollari in tutto il mondo entro domenica sera, stabilendo il record per il migliore weekend d’esordio globale nell’epoca della pandemia escludendo la Cina (dove uscirà il 29 ottobre).

In particolare, nel Regno Unito e Irlanda (dove ha stabilito il record assoluto della più ampia distribuzione della storia, con 772 cinema e 3660 schermi) ha raccolto altri 7.6 milioni di dollari venerdì, salendo così a 14.2 milioni di dollari complessivi. È il terzo miglior incasso di sempre, a ottobre, per un venerdì: il tutto, con una pandemia in corso. Nel corso del weekend potrebbe battere l’esordio di Skyfall e superare i 30 milioni di dollari in quattro giorni.

Ottimi anche i risultati in altri territori come Germania (6.4 milioni), Giappone (1.6 milioni), Corea del Sud (1.8 milioni). In Francia uscirà il 6 ottobre, in Russia il 7 e in Cina il 29.

