LEGGI: la recensione di No Time to Die

Un altro buon weekend al box-office italiano, conche guida la classifica e incassi sopra i 4 milioni di euro tenendo conto che vi è stato un problema nella comunicazione dei dati da parte del circuito The Space (che potrebbe aver avuto un impatto sui dati finali). Complessivamente sono stati raccolti 4.4 milioni di euro, per un totale di 629 mila biglietti staccati.

A vincere il weekend per la seconda settimana consecutiva è No Time to Die, con 1.5 milioni di euro e un totale che sfiora i cinque milioni di euro (probabilmente per via dei problemi di The Space il traguardo è stato superato, ma lo sapremo nei prossimi giorni).

Seconda posizione per La scuola cattolica, che apre con 508 mila euro, un buon risultato che non sembra essere stato penalizzato dal divieto ai minori di 18 anni su cui si è molto polemizzato.

Al terzo posto Baby Boss 2: affari di famiglia debutta con quasi mezzo milione di euro, mentre Dune scende al quarto posto e incassa altri 406 mila euro, per un totale di 6.3 milioni di euro. È secondo solo a Tenet (6.7 milioni) come maggiore incasso della pandemia. Chiude la top-five Space Jam – New Legends, con 290 mila euro e un totale di 2.6 milioni di euro.

Seguono due nuove uscite: al sesto posto Con tutto il cuopre incassa 234 mila euro, mentre al settimo posto Il materiale emotivo apre con 228 mila euro. Ottava posizione per Tre Piani, che incassa 215 mila euro e sale a 1.6 milioni di euro, mentre Qui rido io al nono posto raccoglie altri 73 mila euro e sale a 1.3 milioni di euro. Chiude la top-ten Paw Patrol – Il film con 68 mila euro e 606 mila euro complessivi.

INCASSI ITALIA 7-10 / 10 / 2021

NO TIME TO DIE – € 1.531.047 / € 4.954.932 LA SCUOLA CATTOLICA – € 508.592 / € 508.592 BABY BOSS 2: AFFARI DI FAMIGLIA – € 495.233 / € 495.233 DUNE – € 406.559 / € 6.338.878 SPACE JAM – NEW LEGENDS – € 290.967 / € 2.678.695 CON TUTTO IL CUORE – € 234.463 / € 234.463 IL MATERIALE EMOTIVO – € 228.593 / € 228.593 TRE PIANI – € 215.833 / € 1.624.025 QUI RIDO IO – € 73.782 / € 1.292.646 PAW PATROL – IL FILM – € 68.784 / € 606.239

Fonte: Cinetel