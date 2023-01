Rumore bianco, nuovo lavoro di Noah Baumbach ora disponibile su Netflix (LEGGI LA RECENSIONE) vede tra i protagonisti Greta Gerwig, compagna nella vita reale del regista. La coppia ha anche recentemente lavorato insieme per la sceneggiatura dell’atteso Barbie (GUARDA IL TEASER), film in uscita a luglio diretto da Gerwig.

In un’intervista con EW, Baumbach ha rivelato di credere che i due progetti siano in qualche modo connessi:

Ho scritto Rumore bianco e poi, una volta che ho pensato: “Ok, ho fatto il lavoro più pesante“, io e Greta abbiamo iniziato a lavorare su Barbie. Quindi tutto questo è avvenuto durante il primo anno della pandemia. In un certo senso sono collegati in un [modo] divertente. L’esecuzione è diversa, ma ci sono aspetti del mondo di Rumore bianco che in realtà hanno ispirato alcuni dei modi in cui abbiamo guardato a Barbie.

Anche Gerwig è della stessa idea:

Tutto è stato scritto nel 2020, in un certo senso sembrano usciti dallo stesso posto. Voglio dire che sono usciti fisicamente dallo stesso indirizzo. Ma credo che abbia contribuito il fatto che lui abbia lavorato su questo e noi su Barbie insieme. Non ho intenzione di proporre [un doppio spettacolo dei due film]. Sono sicura che se qualcuno volesse farlo, potrebbe essere interessante. Non so, potrebbe essere strano. Sento che sono collegati, ma non so se qualcun altro lo vedrà.

Per quanto riguarda Rumore Bianco, vi ricordiamo che il suo cast comprende Adam Driver, Don Cheadle, Raffey Cassidy, Sam Nivola, May Nivola, Jodie Turner-Smith, André L. Benjamin, Lars Eidinger.Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

In Barbie, invece, troveremo Margot Robbie, Ryan Gosling, Will Ferrell, Emma Mackey, Michael Cera e Simu Liu. Anche in questo caso, vi invitiamo a consultare la nostra scheda.

