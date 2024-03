Approdato di recente su Netflix, Noah di Darren Aronofsky ha scalato le classifiche e si è posizionato nella Top 10 della settimana, conquistando la piattaforma streaming a dieci anni di distanza dalla sua uscita.

Intervistato da ScreenRant, Logan Lerman – che nel film interpreta Ham, figlio di Noè (Russel Crowe) – ha reagito con stupore ed entusiasmo alla notizia:

Oh, davvero? È una notizia fantastica, non ne avevo idea. È una delle cose belle dell’era dello streaming in effetti, riscoprire film passati e ridargli nuova vita. Il tempo passa e le persone possono ritrovarli. Si tratta di un progetto veramente meraviglioso al quale ho avuto la fortuna di partecipare. Sono felice di sapere che le persone continuano ad entusiasmarsi riguardandolo.