a chiudere il mese di maggio in testa alla classifica: il film Disney ieri ha infatti incassato altri 55mila euro, portandosi così a 570mila euro complessivi. Seconda posizione per, che porta a casa altri 28mila euro e sale a 315mila euro complessivi, mentre chiude il podiocon 13mila euro e un totale di 412mila euro.

Il mese di maggio si è concluso con un incasso complessivo di 4.758.999 euro, che corrisponde a 741.730 presenze. Si tratta del primo mese completo di box-office dalle riaperture del 26 aprile 2021, e solo nell’ultima settimana ha beneficiato della riapertura delle grandi catene (alcuni cinema sono tuttora chiusi). In anni pre-pandemici, maggio rappresentava l’ultima corsa al botteghino dopo l’estate (che in Italia tradizionalmente non vede exploit al box-office): nel 2019 vennero incassati ben 48 milioni di euro, nel 2018 34 milioni. Siamo molto lontani da queste cifre, ovviamente, ma dobbiamo guardare ai dati di questo mese come a un primo passo di una ripartenza che verosimilmente impiegherà tutta l’estate (nella speranza che vengano allentate le restrizioni) per poi dare risultati veramente importanti a partire dalla seconda metà di agosto.

Non è comunque il caso di fare confronti con le riaperture del giugno 2020: i cinema che tornarono in attività furono veramente pochi, e praticamente non vi furono uscite di rilievo. E invece sono proprio le nuove uscite quelle che hanno trainato la classifica di maggio, a dimostrazione che il pubblico torna in sala solo se c’è prodotto e se è prodotto di qualità. In assenza di altre major, che hanno deciso di aspettare giugno, la Disney domina la top-ten con Nomadland – che nel corso di tutto il mese ha raccolto 1.2 milioni di euro, salendo a 1.3 milioni complessivi. Il vincitore del premio Oscar, lo ricordiamo, era disponibile anche in streaming gratuito su Star, e non sono disponibili dati su quante persone lo abbiano visto sulla piattaforma. Al secondo posto c’è sempre la Disney con Crudelia, che negli ultimi sei giorni di maggio è volato sul podio incassando 570mila euro. Terza posizione Rifkin’s Festival, che ha raccolto 492mila euro in tre settimane (è uscito il 6 maggio).

Quarto posto per Il cattivo poeta, il primo film italiano di una certa portata a uscire nei cinema dalle riaperture: 412mila euro per la pellicola prodotta da Matteo Rovere. Chiude la top-five Un altro giro, con 322mila euro.

Al sesto posto The Father – Nulla è come sembra incassa 315mila euro, mentre al settimo posto Il sacro male incassa 213mila euro. Ottava posizione per 100% Lupo, con 186mila euro, mentre al nono posto un altro film da Oscar, Minari, incassa 167mila euro. Chiude la top-ten il restauro di In the Mood for Love, con 119mila euro.

Gli altri film della classifica hanno incassato meno di 50mila euro ciascuno (Freaky, all’undicesimo posto, ne ha raccolti 49mila).

LA TOP-TEN DI MAGGIO 2021 AL BOX-OFFICE ITALIANO