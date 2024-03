In un’intervista per Them magazine per la promozione di Love Lies Bleeding, Kristen Stewart ha di recente parlato della sua esperienza sul set di Non ti presento i miei (Happiest Season), commedia romantica del 2020 che aveva come protagonista una storia d’amore LGBTQ.

L’attrice ha raccontato la sua incredulità e la sua frustrazione nell’avere dovuto affrontare il ruolo mentre i dirigenti dello studio non facevano altro che chiederle di cambiare il suo stile:

Hanno fatto a pezzi la mia identità. Ricevevo tantissime indicazioni dai dirigenti riguardo ai miei capelli, o a come dovevo vestirmi. Mi sono chiesta se avessero almeno letto la sceneggiatura e se sapessero chi ero visto che mi avevano scelta per il ruolo. È stato davvero frustrante, cazz*o.

