Deadline annuncia in esclusiva dopo aver trascorso anni e anni a lavorare al franchise diha puntato gli occhi su un altro progetto,, per Netflix.

Kloves curerà l’adattamento del bestseller del New York Times scritto da Flynn Berry e sarà anche produttore esecutivo. Accanto a lui, in veste di produttrice, troveremo Stacey Sher (Django Unchained).

La storia di Northen Spy è ambientata nel bel mezzo delle violenze settarie in Irlanda del Nord e segue le vicende di una donna che scopre che la sua sorella minore non solo lavora in segreto per l’IRA, ma è anche diventata un’informatrice per l’MI5. Per proteggere la sua famiglia, la sorella maggiore aiuta a fornire informazioni all’organizzazione, ma l’IRA vuole fermarla.

Il progetto ha sin da subito catturato l’attenzione di Netflix che ne ha acquisito i diritti. A quanto pare, numerosi attori di spicco sarebbero già interessati a ottenere un ruolo.

Steve Kloves ha scritto tutti i film di Harry Potter, ad eccezione del quinto, L’Ordine della Fenice. È tornato in veste di produttore nel Wizarding World lavorando ad Animali Fantastici, ed è stato ingaggiato dalla Warner Bros. per scrivere la sceneggiatura del terzo film con J.K. Rowling.