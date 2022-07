Secondo quanto riportato da Deadline la Warner Bros. avrebbe posticipato l’uscita nelle sale americane di Le notti di Salem, nuovo adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Stephen King.

La release del film, inizialmente fissata al 9 settembre, è stata infatti spostata al 21 aprile 2023. Tale decisione sarebbe stata presa a causa di ritardi nella post-produzione dovuti al Covid.

Nel romanzo originale, lo scrittore Ben Mears torna, dopo anni, nella sua città natale, Jerusalem’s Lot, giusto in tempo scoprire che gli abitanti della località si stanno trasformando in vampiri per colpa del diabolico Richard Straker.

Il libro è stato già adattato nel 1979 per la miniserie TV in due parti Le notti di Salem di Tobe Hooper con protagonista David Soul (il sergente Ken ‘Hutch’ Hutchinson di Starsky & Hutch), proposta in Europa con un film da 112′ per il cinema.

