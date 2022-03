anche noto comeè pronto ad approdare nell’Universo Marvel, come riporta Deadline

I Marvel Studios hanno infatti ingaggiato Sabir Pirzada, sceneggiatore di Moon Knight, per scrivere la sceneggiatura del progetto di cui non è ancora nota la natura: potrebbe trattarsi di un film o anche di una miniserie per Disney+.

Di Nova si parla oramai da anni: l’ultimo aggiornamento in materia risale allo scorso dicembre, quando durante la promozione di Spider-Man: No Way Home, Comicbook aveva chiesto al presidente dei Marvel Studios Kevin Feige se Nova avrebbe fatto il suo debutto prima in un film tutto suo, in un altro film “di gruppo” o in una serie Disney+.

La risposta di Feige era stata la seguente:

Ottima domanda. Sai… Black Panther rappresenta un ottimo esempio, perché in quel caso abbiamo cominciato a lavorare a un film in solitaria su Pantera Nera e al mondo del Wakanda, e soltanto dopo è arrivata l’occasione di farlo debuttare in [Captain America]: Civil War, perciò tutto può variare.

Nova, ricordiamo, era stato preso in considerazione per essere introdotto in Avengers: Infinity War o Avengers: Endgame, prima che la produzione cambiasse idea.