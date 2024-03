Quando inizierà la produzione di Now You See Me 3? In una recente intervista a Collider Jesse Eisenberg accenna alla questione.

La sua dichiarazione:

Sì, ho letto la sceneggiatura. Spero possa accadere nei prossimi sei mesi. Penso che accadrà. Sì, è davvero fantastico. Per quanto mi riguarda la cosa che adoro di più, avendo letto la sceneggiatura, è che celebra l’intelligenza, non è violento ma emozionante, ed è così strano perché sembra così ovvio, e sembra un qualcosa di comune, ma in realtà è abbastanza raro avere un film di un franchise del genere, questo film in stile hollywoodiano che in realtà parla solo di lavoro di squadra e intelligenza piuttosto che solo di violenza.

Non si sa ancora quali degli attori torneranno, ma sicuramente al successo delle prime due pellicole aveva contribuito anche il cast stellare: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Lizzy Caplan, Isla Fisher, Morgan Freeman, Mark Ruffalo e Michael Caine.

