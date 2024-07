Considerato l’amore del pubblico verso la saga di Karate Kid e nei confronti della serie Cobra Kai, c’è molta curiosità circa gli sviluppi futuri del franchise, specie in merito a come la produzione seriale proposta da Netflix si andrà eventualmente a collegare al nuovo film che vedrà riuniti Ralph Macchio e Jackie Chan.

E da un’intervista al co-showrunner di Cobra Kai Josh Heald fatta qualche mese fa sul set della produzione arriva la doccia fredda: il nuovo Karate Kid e la serie TV saranno sostanzialmente collegati solo dalla presenza di Ralph Macchio.

Io e il team della serie non siamo personalmente coinvolti nel film. Si tratta di una produzione Sony, noi esistiamo in questo universo, e mentre stiamo concludendo la nostra serie, Ralph parteciperà e girerà quel film. Ma la nostra serie non è in alcun modo un antefatto, il film esiste in una sua dimensione autonoma con il personaggio di Jackie Chan, il personaggio di Ralph e vari altri personaggi di quella storia. Penso che Daniel sia il legame, ma non c’è nulla, a livello di trama o di percorso dei personaggi nella nostra stagione, che conduca direttamente a quel progetto.