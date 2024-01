Ryan Coogler e Michael B. Jordan, dopo aver lavorato insieme in Prossima fermata: Fruitvale Station, Black Panther e Creed, collaboreranno ancora in un nuovo progetto. Ancora non c’è un titolo, ma è stato descritto come “un film di genere” e “d’epoca”. Il budget di cui si mormora è notevole, ma non eccessivo considerati i nomi: parliamo di circa 90 milioni.

Benché di questo film ancora non si sappia nulla, ciò che invece sappiamo è che ci sono almeno tre case di produzione a contenderselo: Sony, Warner Bros e Universal. Tutte e tre stanno lottando per raggiungere un accordo che permetta a Coogler di iniziare la produzione quest’estate. Non si parla invece di piattaforme streaming, questo perché ultimamente i registi insistono per avere una tradizionale uscita nelle sale cinematografiche.

Non ci resta che attendere nuovi sviluppi che, prontamente, vi faremo sapere!

