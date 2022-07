Abbiamo già parlato di come la Trilogia cinematografica dedicata a Obi-Wan Kenobi sia stata cancellata e trasformata in serie TV per colpa del fallimento cinematografico del film antologico dedicato ad Han Solo (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Grazie a una nuova intervista rilasciata da colui che era stato chiamato dalla Lucasfilm per lavorare alla storia di questo progetto, Stuart Beattie, lo sceneggiatore australiano autore del soggetto del primo Pirati dei caraibi e dello script dell’acclamato Collateral di Michael Mann, possiamo ora apprendere qualche dettaglio aggiuntivo circa la trama di queste pellicole che non sono mai state prodotte dall’etichetta di proprietà della Walt Disney.

Lo sceneggiatore ha spiegato che a un certo punto del suo film, Obi-Wan avrebbe incontrato un gruppo di rifugiati adoratori della Forza. La leader di questo manipolo di persone lo avrebbe condotto a un santuario dove la Forza gli avrebbe fatto avere una visione che sarebbe risultata una sorta di versione speculare da quella che poi Luke Skywalker avrebbe avuto nell’Impero colpisce ancora durante il suo allenamento con Yoda. In questa visione Obi-Wan Kenobi veniva trasportato su Mustafar dove avrebbe poi combattuto contro una figura ammantata in una tunica scura, solo che non si trattava di Anakin Skywalker, bensì di suo figlio, Luke. In quel momento lo Jedi comprendeva che restare troppo ancorato al passato avrebbe causato il passaggio di Luke Skywalker al Lato Oscuro della Forza.

Queste le parole di Beattie:

Questa donna portava Obi-Wan presso un santuario sacro e gli diceva “Appoggia qui le tue mani e chiudi gli occhi. Concentrati. Lascia che la Dea ti parli”, intendendo sostanzialmente la Forza. Obi-Wan obbedisce. Quando riapre gli occhi è su Mustafar ed è stupito della cosa. Vede questo tizio con questa tunica scura con una spada laser rossa e pensa sia Anakin solo che si avvicina ed è… Luke Skywalker. Un Mark Hamill diciannovenne che lo attacca. Combattevano questa battaglia che sarebbe stata un riflesso di quella dell’Impero colpisce ancora, Luke sta quasi per uccidere Obi-Wan che poi viene scaraventato fuori dalla visione. Ma è una visione di un futuro che si sarebbe verificato se lui avesse addestrato quel ragazzo scaricando su di lui tutto il suo senso di colpa portandolo al Lato Oscuro. Capisce che deve lasciar perdere quel modo di agire e di pensare perché, sennò, avrebbe iniziato un viaggio in cui Luke sarebbe diventato un Sith e sarebbe culminato con lui che avrebbe cercato di ucciderlo su Mustafar. Amavo questa cosa anche perché l’avevo ideata prima che riportassero in scena Luke in The Mandalorian. Saremmo stati i primi a farlo, una cosa che sarebbe stata contemporaneamente divertentissima, ma anche un incubo.

Vi ricordiamo che trovate tutte le informazioni sulla serie Tv di Obi-Wan Kenobi nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Fonte: The Direct