Dwayne Johnson ha finito di doppiare le sue scene per Oceania 2, il film d’animazione in arrivo a novembre di quest’anno.

L’attore ha comunicato la notizia mostrandosi in sala doppiaggio in uno scatto su Instagram. “Fine ufficiale della lavorazione (per ora) sulle scene di MAUI nel film di prossima uscita OCEANIA 2” ha scritto l’attore.

Ha poi aggiunto: “Più cammino in questa strada ventosa che è la vita, più mi rendo conto che la mia gioia e la mia ispirazione di maggiore conforto è l’amore delle mie figlie. Credo che questa piccolina lo sappia già“.

Accanto a The Rock tornerà nel doppiaggio anche Auli’i Cravalho, la voce di Vaiana. La pellicola uscirà il 28 novembre in Italia.

