A una settimana dall’annuncio dell’uscita di Oceania 2 nei cinema americani nel weekend del Ringraziamento, la divisione italiana della Disney ha lanciato la versione localizzata del primo teaser confermando l’uscita del film d’animazione nel nostro paese in day-and-date, e cioè il 28 novembre.

La pellicola viene descritta ufficialmente così:

L’epico film d’animazione Walt Disney Animation Studios Oceania 2 accompagna il pubblico in un nuovo viaggio con Vaiana, Maui e un nuovo gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell’Oceania e in acque pericolose e dimenticate per un’avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai affrontato.