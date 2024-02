L’annunciata serie tv animata di Oceania diventerà un film: in un’intervista con la CNBC in occasione delle trimestrali Bob Iger ha rivelato che Oceania 2 sarà il blockbuster Disney Animation di quest’anno per il weekend del Ringraziamento, e uscirà il 27 novembre sul grande schermo. Questo quando poi l 27 giugno 2025 è prevista l’uscita di un film in live action di Oceania, con Dwayne Johnson nei panni di Maui.

Il film si mostra in un teaser, visibile qui sopra, ed è descritto come un’epico musical animato:

Oceania 2 porta il pubblico in un grande nuovo viaggio con Vaiana, Maui e un equipaggio nuovo di zecca di navigatori improbabili. Dopo aver ricevuto una chiamata inattesa dai suoi antenati, Vaiana deve avventurarsi nei mari dell’Oceania e in acque pericolose e perdute da tempo per un’avventura diversa da qualsiasi altra avventura abbia mai dovuto affrontare.

Il film è diretto da Dave Derrick Jr., le musiche sono di Abigail Barlow ed Emily Bear, Opetaia Foa’i e Mark Mancina.

