I Walt Disney Animation Studios hanno tenuto un panel dedicato a Oceania 2 al Festival di Annecy, nel quale sono state mostrate alcune scene del film in versione “work in progress”. Ricordiamo che il progetto è nato inizialmente come serie tv spin-off del cartoon originale, ed è stato poi trasformato in un vero e proprio sequel cinematografico. Per questo, sarà la prima collaborazione tra gli studi d’animazione Disney di Vancouver (solitamente focalizzati su prodotti televisivi) e quelli di Burbank, California (gli storici studios cinematografici). Non solo: per disegnare ancora una volta Mini Maui, Eric Goldberg ha riunito il team di animazione a mano tradizionale insieme a Mark Henn.

GUARDA – Il trailer

A presentare il panel i registi David Derrick Jr. e Jason Hand. Derrick ha spiegato di avere origini Samoane: “Sono venuto alla Disney per Oceania. È un piacere poter portare sullo schermo i navigatori polinesiani, che erano parte dei più grandi esploratori della storia. Anche la co-regista Dana Ledoux Miller è profondamente legata alle sue radici samoane, e oltre a lavorare nuovamente con l’Oceanic Cultural Trust, stiamo unendo le forze con il grande Nainoa Thompson e alla Polynesian Voyaging Society per rappresentare il viaggio più grande di Vaiana.”

Hand ha parlato del gruppo di artisti che ha lavorato al film: “Tornano nel cast Auli’i Cravalho, Dwayne Johnson e Temuera Morrison, cui si aggiungono Khaleesi Lambert-Tsuda, che darà voce a Simea, la sorellina di Moana, o Rose Matafeo, che interpreta in modo esilarante Loto, un personaggio chiave del nuovo equipaggio di Moana.”

Uno dei temi del film, ha spiegato Derrick, è “l’idea che l’oceano, che sembra dividere le isole, in realtà le unisce”. Loto è il nuovo costruttore di navi del villaggio, ed è responsabile della realizzazione della nuova barca a vela di Vaiana, che porterà lei e il suo equipaggio – Loto stesso; Kele, un vecchio contadino burbero; Moni, uno storico goffo e muscoloso grande fan di Maui; e gli amati animali Hei Hei e Pua – all’isola perduta di Motu Fetu, che una volta collegava l’oceano, ora nascosta da Nalo, il geloso Dio delle Tempeste. “È una storia incentrata sulla connessione: a chi siamo e anche alle nostre origini,” ha spiegato Derrick parlando della storia, che è ambientata tre anni dopo gli eventi del film del 2016.

Tra le scene mostrate durante il panel, la scena d’apertura con la canzone inedita We’re Back, un omaggio a Where You Are di Opeatia Foa’i e Lin-Manuel Miranda. Il brano è composto dalle vincitrici del Grammy Abigail Barlow e Emily Bear, insieme a Mark Mancina e a Foa’i.

Durante il panel è stata poi mostrata una scena con Maui, una con l’incontro di Vaiana con l’equipaggio del Kakamora, e una spettacolare scena con una specie di vongola gigante mangia barche simile a Godzilla.

Oceania 2 arriverà nei cinema americani nel weekend del Ringraziamento, e anche in Italia il 27 novembre.

Fonte: CartoonBrew, Variety

