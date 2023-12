Sappiamo che l’universo del franchise iniziato con Ocean’s Eleven porterà prossimamente in sala altri progetti, come un prequel con Margot Robbie e forse anche un sequel, ovvero Ocean’s 14, che potrebbe coinvolgere nuovamente anche George Clooney.

C’è chi però pare non voglia essere coinvolto nuovamente nel franchise, ovvero il suo artefice, Steven Soderbergh.

Secondo quanto riportato da The Playlist, Clooney e il produttore, sceneggiatore e regista Grant Heslov avrebbero in tempi non sospetti cercato di contattare Soderbergh per sottoporgli il progetto. Quest’ultimo, però, pare si sia rifiutato educatamente di leggere la sceneggiatura, preferendo “rimanere fuori dalla mischia”.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un Ocean’s 14? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

Classifiche consigliate