ha rilasciato un’intervista a Entertainment Weekly durante la quale ha parlato della sua prossima fatica,

Old, lo ricordiamo, è stato girato da M Night Shyamalan ai Caraibi in questi mesi di pandemia e, proprio sulla lavorazione del film, il regista spiega:

È stato davvero precario fare un film in quel contesto, ma ho deciso di farlo perché non volevo rischiare di perdere qualcuno del cast rimandando la lavorazione. È stato un rischio principalmente perché quella era la stagione degli uragani ai Caraibi. Ed è capitato che un uragano ha distrutto i nostri set che abbiamo dovuto ricostruire. Ci è andata bene che la seconda volta hanno resistito.

Sulla graphic novel sulla quale Old è basato, Sandcastle di Pierre Oscar Levy e Frederik Peeters, M Night Shyamalan aggiunge:

Sì basa su una graphic novel che mi è stata regalata dalle mie figlie. L’ho letta e si basa su una premessa davvero potente, parla di queste persone che si ritrovano su questa spiaggia e su quello che accade loro in quella giornata. L’ho trovata emozionante e spaventosa, sono cominciate ad arrivare le idee e così mi sono messo sulle tracce dell’autore. È stato bello perché si tratta di una storia sul diventare vecchi che mi è stata regalata dalle mie figlie.

Old è incentrato su un gruppo di persone che scopre un cadavere su una spiagga e lentamente si rende conto che sta succedendo qualcosa di decisamente innaturale. Sembra infatti che questa spiaggia faccia invecchiare molto rapidamente le persone.

La graphic novel da cui è tratto il film è Sandcastle di Pierre Oscar Levy e Frederik Peeters. Il regista l’ha ricevuta come regalo per la festa del papà, e l’ha apprezzata così tanto da acquisire i diritti di sfruttamento e procedere con la scrittura di una sceneggiatura ad essa ispirata. Sandcastle segue le vicende di 13 persone che non riescono a lasciare una misteriosa spiaggia isolata che nasconde un oscuro segreto che riguarda il tempo. Descritto come un “horror esistenzialista”, il fumetto è solo il punto di partenza per il film.

Il cast della pellicola, guidato da Gael Garcia Bernal, include Vicky Krieps, Alex Wolff, Thomasin McKenzie, Eliza Scanlen, Rufus Sewell, Embeth Davidtz, Aaron Pierre, Abbey Lee, Nikki Amuka-Bird, Emun Elliott e Ken Leung.

A produrre il film Shyamalan e Ashwin Rajan della Blinding Edge Pictures, insieme a Marc Bienstock e Steven Schneider.

Il film doveva inizialmente uscire il 26 febbraio ma è stato rinviato al 23 luglio. Shyamalan dirigerà un secondo film per la Universal, la cui uscita è già stata fissata per il 17 febbraio 2023.